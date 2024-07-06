Политолог Васильев предрек США массовые беспорядки при победе Трампа на выборах

Еще один важный пункт — защита границ, в том числе за счет завершения амбициозного проекта его первого срока, стены на границе США с Мексикой. Собирается политик пойти и на ряд послаблений для американских нефтегазовых корпораций. Это касается расширения возможностей для бурения нефтяных скважин в США, ограниченных «зеленой политикой» нынешней администрации, и возможной разморозки строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой, отмененного Байденом. Отдельно Трамп обещает поработать над возвращением «власти и уважения» полиции, дав правоохранительным органам иммунитет от судебного преследования. Кроме того, он не исключал сокращения числа госслужащих и более глубокое вмешательство в дела минюста на фоне уголовных дел против него.