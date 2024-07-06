В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
«По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов», — сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
«По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов», — сообщает Акорда.