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Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.

«По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов», — сообщает Акорда.