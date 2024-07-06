Моди поднимет в России вопрос об участвующих в военной операции индийцах

В марте индийское Центральное бюро расследований (CBI) сообщало о разоблачении сети вербовщиков, которые обманом отправляли индийцев в зону боевых действий на Украине, четыре человека были задержаны. Обыски проходили в Нью-Дели и Мумбае. Граждан Индии «заманивали» в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением виз. По данным CBI, в Россию отправились 35 человек. Индийский МИД заявлял, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии. Там также сообщали о гибели двух граждан.