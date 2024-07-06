РФ и Беларусь представили в ОБСЕ доклад о декларации прав человека на Западе

Мероприятие состоялось 5 июля в Вене в штаб-квартире ОБСЕ, от России на нем присутствовали директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, от Беларуси — начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД республики Ирина Величко.
«В ходе выступлений представителей России и Беларуси было привлечено внимание к деградирующему положению прав человека в ряде стран “коллективного Запада”, а также циничной практике применения им “двойных стандартов” в адрес неугодных государств», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Беларусь и РФ снова подтвердили свою готовность и далее последовательно придерживаться линии по обеспечению и защите прав человека, а также недопустимости политизации это сферы со стороны западных государств.
Доклад
Внешнеполитические ведомства двух стран 20 июня представили большое исследование, детально раскрывающее информацию о фактах нарушения прав человека в странах Европы, а также США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Авторы исследования отмечают, что коллективный Запад все более активно применяет политику двойных стандартов для нагнетания конфронтации и оказания давления на суверенные государства. Тема прав человека используется им в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела неугодных им стран. Примеры тому — якобы массовые нарушения прав человека в Беларуси и России.
Отдельно в докладе отмечаются усилия Запада и союзников переписать историю Второй мировой войны, особенно в части ее итогов.
В нем также упоминается о ведущейся в мире пропаганде расистских идей, устойчивый рост числа ксенофобских проявлений, всплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм нетерпимости.