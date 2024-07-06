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РФ и Беларусь представили в ОБСЕ доклад о декларации прав человека на Западе

Совместный документ затрагивает текущую ситуацию с правами человека в 43 странах мира.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Министерства иностранных дел Беларуси и России представили в ОБСЕ совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Мероприятие состоялось 5 июля в Вене в штаб-квартире ОБСЕ, от России на нем присутствовали директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, от Беларуси — начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД республики Ирина Величко.

«В ходе выступлений представителей России и Беларуси было привлечено внимание к деградирующему положению прав человека в ряде стран “коллективного Запада”, а также циничной практике применения им “двойных стандартов” в адрес неугодных государств», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Беларусь и РФ снова подтвердили свою готовность и далее последовательно придерживаться линии по обеспечению и защите прав человека, а также недопустимости политизации это сферы со стороны западных государств.

Доклад

Внешнеполитические ведомства двух стран 20 июня представили большое исследование, детально раскрывающее информацию о фактах нарушения прав человека в странах Европы, а также США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Авторы исследования отмечают, что коллективный Запад все более активно применяет политику двойных стандартов для нагнетания конфронтации и оказания давления на суверенные государства. Тема прав человека используется им в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела неугодных им стран. Примеры тому — якобы массовые нарушения прав человека в Беларуси и России.

Отдельно в докладе отмечаются усилия Запада и союзников переписать историю Второй мировой войны, особенно в части ее итогов.

В нем также упоминается о ведущейся в мире пропаганде расистских идей, устойчивый рост числа ксенофобских проявлений, всплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм нетерпимости.

ОБСЕ
права человека