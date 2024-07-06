РФ и Беларусь представили в ОБСЕ доклад о декларации прав человека на Западе

Авторы исследования отмечают, что коллективный Запад все более активно применяет политику двойных стандартов для нагнетания конфронтации и оказания давления на суверенные государства. Тема прав человека используется им в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела неугодных им стран. Примеры тому — якобы массовые нарушения прав человека в Беларуси и России.