В России успешно испытали систему ПВО с применением FPV-дронов

Ранее, 26 июня, в тульском «Центральном конструкторском бюро аппаратостроения» рассказали «Известиям», что в Подмосковье начала работать система контроля воздушного пространства, которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах. В частности, она может обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги, указали разработчики.