В Хабаровском крае партия СРЗП определилась с кандидатами

6 июля в Хабаровске состоялся второй этап Конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Хабаровском крае. Участие в ней приняли делегаты со всего региона, сообщает ИА AmurMedia.
В ходе конференции состоялось утверждение кандидатов на выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края 8 созыва, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 г.
По словам председателя Совета регионального отделения партии Михаила Сидорова, СРЗП обеспечила стопроцентное выдвижение по всем одномандатным округам и территориальным группам.
Делегаты единогласно поддержали выдвижение 24 кандидатов по одномандатным округам, а также 57 кандидатов по единому избирательному округу. Общекраевой список возглавил сенатор Сергей Безденежных. Вторым номером стал Михаил Сидоров.
Напомним, в Хабаровском крае в единый день голосования в регионе пройдут выборы по 41 избирательной кампании местного уровня, в том числе:
▪ депутатов Хабаровской городской Думы восьмого созыва;
▪ главы города Комсомольска-на-Амуре;
▪ депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
▪ главы Амурского муниципального района;
▪ депутатов Собрания депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов;
▪ депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального округа первого созыва и др.
Голосование на выборах пройдет в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.