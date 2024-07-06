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В Хабаровском крае партия СРЗП определилась с кандидатами

По словам Михаила Сидорова, партия обеспечила выдвижение по всем одномандатным округам и территориальным группам.

Источник: AmurMedia

6 июля в Хабаровске состоялся второй этап Конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Хабаровском крае. Участие в ней приняли делегаты со всего региона, сообщает ИА AmurMedia.

В ходе конференции состоялось утверждение кандидатов на выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края 8 созыва, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 г.

По словам председателя Совета регионального отделения партии Михаила Сидорова, СРЗП обеспечила стопроцентное выдвижение по всем одномандатным округам и территориальным группам.

Делегаты единогласно поддержали выдвижение 24 кандидатов по одномандатным округам, а также 57 кандидатов по единому избирательному округу. Общекраевой список возглавил сенатор Сергей Безденежных. Вторым номером стал Михаил Сидоров.

Напомним, в Хабаровском крае в единый день голосования в регионе пройдут выборы по 41 избирательной кампании местного уровня, в том числе:

▪ депутатов Хабаровской городской Думы восьмого созыва;

▪ главы города Комсомольска-на-Амуре;

▪ депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

▪ главы Амурского муниципального района;

▪ депутатов Собрания депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов;

▪ депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального округа первого созыва и др.

Голосование на выборах пройдет в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.