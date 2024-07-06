Профсоюзы просят парламент не повышать пенсионный возраст для женщин

«Сегодня на пороге выхода на пенсию находятся женщины, начавшие трудовую деятельность после 1990 года. Это женщины, которые работали во вредных условиях, в сложный переходный период, в тяжелых условиях труда, с низкой заработной платой, чтобы иметь страховой стаж в 34 года, и для них было бы правильно выйти на пенсию в 61 год. Более того, мы считаем, что прежний пенсионный возраст для женщин необходимо сохранить», — отметила глава Комиссии НКПМ по делам женщин Анжела Отян.