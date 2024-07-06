Профсоюзы просят парламент не повышать пенсионный возраст для женщин

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) разработала и представила на рассмотрение парламента Молдовы проект поправок в закон о пенсионной системе, который предусматривает прекращение повышения пенсионного возраста для женщин с 61 года или установления моратория на определенный период.
«Сегодня на пороге выхода на пенсию находятся женщины, начавшие трудовую деятельность после 1990 года. Это женщины, которые работали во вредных условиях, в сложный переходный период, в тяжелых условиях труда, с низкой заработной платой, чтобы иметь страховой стаж в 34 года, и для них было бы правильно выйти на пенсию в 61 год. Более того, мы считаем, что прежний пенсионный возраст для женщин необходимо сохранить», — отметила глава Комиссии НКПМ по делам женщин Анжела Отян.
В Молдове график постепенного повышения пенсионного возраста был разработан в 2016 году. Он предусматривает, что с 2017-го каждый год 1 июля к пенсионному возрасту женщин добавляется 6 месяцев. Таким образом, к 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года.
НКПМ несколько раз выражала несогласие с намерением повысить пенсионный возраст женщин до возраста выхода на пенсию мужчин. По мнению профсоюзных активистов, уровень жизни в Республике Молдова не может сравниться с таковым в соседних странах, где продолжительность жизни превышает 80 лет.
По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова в 2022 году средняя продолжительность жизни для мужчин, достигших в 2022 году 65-летнего возраста, составила 12,0 лет, для женщин того же возраста — 15,7 лет. В странах ЕС ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет для женщин в 2022 году составила в среднем 21,1 года.