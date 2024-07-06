Многодетные мамы Копейска могут выйти на пенсию досрочно

Теперь на заслуженный отдых можно выйти раньше установленного срока. Многодетным матерям будет предоставлено право выходить на пенсию досрочно, в связи с более сложными условиями. Так мамам с тремя детьми можно выйти на пенсию в 57 лет, женщинам с четырьмя детьми — в 56 лет. Но при этом матери пяти и более детей выходят на пенсию в 50 лет, как и прежде.
Владимир Шаронов, исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области, отметил: «Если в семье есть усыновленные дети, то они также учитываются при определении права на досрочную пенсию. Но необходимо, чтобы ребенок был усыновлен до достижения возраста восьми лет. Бывают случаи, когда у родителей несколько детей от разных браков, поэтому досрочная пенсия для мамы возможна только в случае их официального усыновления. Важно отметить, что досрочная пенсия не положена матери, лишенной родительских прав на одного из детей, а также детей, в отношении которых отменено усыновление».
Но, конечно, есть определённые условия для досрочного выхода на пенсию. Многодетным матерям необходимо иметь как минимум 15 лет трудового стажа, а также иметь 28,2 баллов ИПК. Еще одним обязательным условием для выхода на досрочную пенсию является воспитание детей до 8 лет.