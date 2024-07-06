Многодетные мамы Копейска могут выйти на пенсию досрочно

Владимир Шаронов, исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области, отметил: «Если в семье есть усыновленные дети, то они также учитываются при определении права на досрочную пенсию. Но необходимо, чтобы ребенок был усыновлен до достижения возраста восьми лет. Бывают случаи, когда у родителей несколько детей от разных браков, поэтому досрочная пенсия для мамы возможна только в случае их официального усыновления. Важно отметить, что досрочная пенсия не положена матери, лишенной родительских прав на одного из детей, а также детей, в отношении которых отменено усыновление».