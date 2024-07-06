Глава МИД Беларуси Рыженков прибыл в Китай

Глава МИД посещает КНР с официальным визитом с 6 по 9 июля по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.



Ранее, будучи в столице Казахстана Астане, где прошел саммит ШОС на уровне лидеров стран, Максим Рыженков поделился с журналистами подробностями программы своего визита в Китай.



Предстоят протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием Государственного флага Беларуси в штаб-квартире ШОС в Пекине — на саммите в Астане наша страна стала полноправным членом этой организации. «Это делается в присутствии дипломатического корпуса с соответствующим протокольным антуражем», — пояснил Максим Рыженков.



Кроме того предусмотрен целый ряд встреч непосредственно с китайскими представителями. Ключевая встреча предстоит с министром иностранных дел КНР Ван И. «Мы хотим поднять все вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем. Политико-дипломатического, экономического характера», — сказал министр.



По его словам, предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты, как индустриальный парк «Великий камень», развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации, и другие. «Также надо закрепить договоренности, которых сегодня достигли президенты, о выделении Китайской Народной Республикой гранта — порядка 100 млн юаней для реализации социальных проектов на территории Беларуси», — заявил Максим Рыженков.



Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая. «У нас очень хорошие контакты были в Администрации (речь о предыдущем месте работы Максима Рыженкова в руководстве Администрации Президента. — Прим. БЕЛТА). Но я приеду уже в другом статусе. Это очень важная тема для развития политико-дипломатического диалога с КНР», — отметил он.



Максим Рыженков также планирует посетить в Китае ряд предприятий и организаций.



Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин в Астане на полях саммита ШОС провели переговоры.



Си Цзиньпин прежде всего поздравил Александра Лукашенко с получением Беларусью нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества. «Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю», — сказал китайский лидер.



Он напомнил, что в прошлом году Президент Беларуси дважды посетил с визитом Китай. Во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях.



«Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений», — заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил китайский лидер, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.



Александр Лукашенко в свою очередь выразил благодарность Председателю КНР и министру иностранных дел Китая за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС.



«Я очень рад, что вы становитесь председателем (в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. — Прим. БЕЛТА), это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом — вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте), — мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу — по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», — отметил Президент.



Проведя основную двустороннюю встречу с участием делегаций, лидеры Беларуси и Китая вернулись на саммит в формате «ШОС плюс», а после снова возобновили переговоры, но уже один на один. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались долго, при необходимости подключая к разговору министра иностранных дел КНР.