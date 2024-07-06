24 года доблести: Десантно-штурмовые войска Казахстана празднуют юбилей

Свое высокое профессиональное мастерство воины в голубых беретах неоднократно подтверждали в ходе республиканских, межведомственных и международных учений. Только в этом году военнослужащие приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях «Эфес» в Турецкой Республике, в учении «Ирбис-2024» в Таджикистане, в международном чемпионате по парашютному спорту и профессиональных испытаниях «Доблесть и мастерство» в Беларуси, где пятеро казахстанских десантников удостоены права ношения номерного знака отличия.