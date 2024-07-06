24 года доблести: Десантно-штурмовые войска Казахстана празднуют юбилей

В этот день Президент страны — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами подписал Указ о создании на базе 35-й гвардейской бригады Мобильных сил, которые в дальнейшем были реформированы в Аэромобильные войска, передает DKnews.kz.
Нынешнее название и современную структуру Десантно-штурмовые войска обрели в 2017 году, а в конце 2022 года они были выведены из состава Сухопутных войск. Став отдельным объединением, они были переданы в подчинение начальнику Генерального штаба Вооруженных сил страны.
Сегодня Десантно-штурмовые войска под командованием генерал-майора Алмаза Джумакеева находятся на этапе активного развития. За прошедший год в их структуре произошли важные изменения. На 40% увеличена численность личного состава, в штаты воинских частей и соединений введены новые подразделения, такие как горные роты, роты беспилотных авиационных систем, подразделения радиоэлектронной разведки и другие.
Значительно увеличилась интенсивность боевой подготовки, направленная на поддержание постоянной боевой готовности войск. В связи с этим переработаны все программы обучения подразделений, начальников родов войск и служб.
В 2023 году в войсках подготовлено около 7 тыс. специалистов, проведено свыше 6 тыс. парашютных прыжков, десантирование более 21 тонны грузов, 70 ротных и батальонных тактических учений, выполнено свыше 600 боевых стрельб отделений и взводов, 200 из них в ночное время, совершено около 500 полевых выходов и пеших маршей.
Свое высокое профессиональное мастерство воины в голубых беретах неоднократно подтверждали в ходе республиканских, межведомственных и международных учений. Только в этом году военнослужащие приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях «Эфес» в Турецкой Республике, в учении «Ирбис-2024» в Таджикистане, в международном чемпионате по парашютному спорту и профессиональных испытаниях «Доблесть и мастерство» в Беларуси, где пятеро казахстанских десантников удостоены права ношения номерного знака отличия.
На территории нашей страны планируется проведение учений «Вершина братства» с военнослужащими Беларуси, «Алтын қыран» с Силами специальных операций Азербайджана и командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024».
При выполнении самых сложных задач казахстанские десантники неизменно демонстрируют высокий уровень полевой выучки, согласованности действий и морально-боевого духа. В полной мере эти качества проявились нынешней весной при проведении противопаводковых мероприятий в Западно-Казахстанской области.
С 11 по 30 апреля десантники возвели около 30 километров водозаградительных сооружений, благодаря которым были защищены от большой воды населенные пункты Байтерекского, Теректинского и Акжайыкского районов. Поэтому неслучайно Десантно-штурмовые войска несколько лет подряд занимают первое место среди родов войск в Вооруженных силах страны.