Изменения в закон о дорожном движении вступили в силу: что нового?

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Обновленный закон о дорожном движении вступил в силу в Беларуси 6 июля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
Основные изменения касаются порядка выдачи и обмена водительских удостоверений, а также сдачи экзаменов для получения прав.
В частности, теперь не придется сдавать теоретический экзамен гражданам России и Беларуси, которые хотят обменять права, выданные в РФ.
Упрощается процедура обмена иностранного водительского удостоверения при его утрате.
Согласно новому документу, необходимо предварительно записаться на повторный практический экзамен в случае, если не удалось сдать его с первой или последующей попыток.
Больше не требуется соблюдать минимальную продолжительность испытания в условиях реального дорожного движения — его длительность зависит только от выполнения обязательных элементов.
Для оценки навыков управления мотоциклом на специальной площадке водителю предоставят шанс совершить одну ошибку. При этом тест будет продолжаться с того момента, на котором она была допущена.
Напомним, ранее в республике начали действовать и другие новшества в отношении водительских прав. С 23 марта водительские удостоверения начали выдавать сроком на 20 лет вместо предусмотренных ранее 10. В ГАИ отмечали, что увеличение срока действия удостоверений позволит снизить нагрузку на регистрационные отделы и водителей.
Менять права нужно по окончании срока их действия, в случае порчи, при изменении личных данных (например, фамилии), при открытии новой водительской категории. Старое удостоверение можно обменять на новое по желанию владельца.