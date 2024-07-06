Изменения в закон о дорожном движении вступили в силу: что нового?

Напомним, ранее в республике начали действовать и другие новшества в отношении водительских прав. С 23 марта водительские удостоверения начали выдавать сроком на 20 лет вместо предусмотренных ранее 10. В ГАИ отмечали, что увеличение срока действия удостоверений позволит снизить нагрузку на регистрационные отделы и водителей.