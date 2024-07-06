Глава Башкирии открыл визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Территория, где мы сейчас с вами находимся, была одним из центров древней кочевой цивилизации со времен Золотой Орды. Здесь размещались стоянки на торговых путях, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали центрами консолидации башкирского этноса. В идею нашего комплекса заложена концепция постоянного движения кочевых народов. Перемещаясь по бескрайним степным просторам, они выполнили особую историческую роль в объединении народов и собирании земель на евразийских просторах.