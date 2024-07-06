Глава Башкирии открыл визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

"Ҡәҙерле дуҫтар! Хөрмәтле ҡунаҡтар! Дорогие друзья! Уважаемые гости!
Я приветствую всех наших дорогих гостей в гостеприимном Башкортостане. Мы сегодня открываем новый, значимый для республики объект — визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это только начало огромного научного проекта. Наш комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевой цивилизации.
В глубокой древности наши предки были кочевниками и входили в огромную общность кочевых племён, которые обитали на огромной Евразийской территории. Сегодня в нашей стране находится самая обширная территория, заселенная потомками кочевых цивилизаций. Средневековые мавзолеи Хусаинбека, Турахана, малые кашанэ, как и древний Шульганташ, издавна были местом притяжения и паломничества.
Территория, где мы сейчас с вами находимся, была одним из центров древней кочевой цивилизации со времен Золотой Орды. Здесь размещались стоянки на торговых путях, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали центрами консолидации башкирского этноса. В идею нашего комплекса заложена концепция постоянного движения кочевых народов. Перемещаясь по бескрайним степным просторам, они выполнили особую историческую роль в объединении народов и собирании земель на евразийских просторах.
Сегодня я хочу сказать особые слова благодарности председателю издательского совета Русской Православной Церкви, митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту за передачу копии Остромирово Евангелия, одного из древнейших памятников славянской письменности. Книга станет одним из первых экспонатов музея.
Кроме того, в прошлом году в Уфу вернулась рукописная копия священного Корана Османа — единственная золотая копия той самой книги, хранящейся в Музее Корана в Ташкенте. Коран Османа — одна из шести древнейших копий священного Корана, которая относится к VII веку.
А для галереи, которая будет в Евразийском музее кочевых цивилизаций, подготовлена целая серия художественных картин. Именно здесь мы хотим создать центр притяжения туристов и гостей республики. Постараемся полностью раскрыть наши традиции и культуру. Здесь будет центр башкирской лошади, просветительские культурные объекты. Добро пожаловать в Башкортостан! Башҡортостанға рәхим итегеҙ", — сказал в своём выступлении Глава Башкортостана Радий Хабиров.
С открытием музейного комплекса жителей Башкортостана поздравила член Совета Федерации Лилия Гумерова. Она отметила, что Евразийский музей кочевых цивилизаций станет точкой притяжения для туристов не только нашей страны. Также Лилия Гумерова передала Радию Хабирову патент на географическое название «Башкирская шаль».
В правом крыле здания размещена мини-экспозиция, содержащая реплики музейных предметов. Представлена уменьшенная копия мавзолея Тура-хана, служащая наглядным пособием для разъяснения основных особенностей архитектуры средневековых усыпальниц.
В составе этого экспозиционного комплекса также представлена реконструкция прилегающего к мавзолею некрополя и реконструкции облика погребенных из мавзолея Хусейн-бека.
Особым комплексом ведущих экспонатов выступают копии реликвий, связанные с историей становления исламской культуры в VII в. н. э. В витринах представлены копии «Корана Усмана» и меча халифа Умара ибн аль Хаттаба. Наличие этих предметов в экспозиции позволяет подчеркнуть выдающееся историческое значение личностей Хусеин-бека и Тура-хана для утверждения ислама в качестве этнической религии башкирского и татарского населения Урало-Поволжья.
В целях ознакомления с историческим контекстом периода создания каменных мавзолеев на стенде представлена подробная карта Степной Евразии с указанием границ государств и локализации этносов в
Дополнением к карте служат реплики археологических артефактов периода Золотой Орды, найденные в ходе археологических исследований на территории РБ. Благодаря исследованиям последних лет археологи убедительно доказали, что в
Значительная часть экспозиции визит-центра посвящена истории башкирского народа. В частности, представлены точные копии рукописи Ахмада ибн Фадлана
X века содержащая первое письменное упоминание башкир, карты Махмуда Кашгари XI века с нанесенной на неё локализацией башкирского народа, а также шежере предводителя башкирского племени Мин Канзафар-бия.
Вступительной частью экспозиции под открытым небом «Путь кочевника» служат колонны фасадов здания визит-центра с нанесенными на них орнаментами тюркских и монгольских народов.