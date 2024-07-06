Рябков допустил «некую конкретизацию» ядерной доктрины

Рябков напомнил слова президента Владимира Путина на ПМЭФ-2023, что доктрина — «живой инструмент» и власти не исключают ее изменений в случае необходимости. Путин заявил о понижении порога применения ядерного оружия на Западе, а также о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет», — говорил он 20 июня.