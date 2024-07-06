«Нам нужен мир вместо НАТО», — отметила она.
Дагделен призвала не допустить вступление Украины в альянс. Кроме того, она назвала безответственным выделение средств на поддержку Украины на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
«На Украине растет опасность прямого участия (НАТО. — Прим. ред.) в конфликте», —заявила политик.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.