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Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет 8—19 июля.

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет 8—19 июля, китайские военные уже прибыли в республику, сообщила пресс-служба белорусского минобороны Telegram-канале ведомства.

«В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

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