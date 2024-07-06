Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет
«В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.