ЕС расширил санкции против Беларуси на перемещение прицепов и ключевой экспорт

Новый регламент Евросоюза расширил санкции в отношении Беларуси. Соответствующее решение руководство ЕС приняло 29 июня (регламент 2024/1865).
Документом из числа транспортных компаний исключены предприятия, которые специализируются на грузоперевозках и имеют не менее 25% белорусского капитала в любой форме, то есть в собственности юридических или физлиц. Новые санкции расширяют также условия запрета на доставку товаров из Беларуси в Евросоюз с использованием грузовиков, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси. И не имеет значения, какую государственную регистрацию имеет тягач в составе автопоезда.
По решению ЕЭС запрещается использование зарегистрированных в Беларуси прицепов и полуприцепов, буксируемых тягачами, зарегистрированными в других странах. Так, регламентом вводятся ограничения по перемещению по территории стран Евросоюза прицепов и полуприцепов и по экспорту в Беларусь ключевых товаров, в том числе, технологий, оборудования и ряда услуг. Запрет затрагивает, таким образом, не только трансграничные перевозки в Беларусь, но и транспортную логистику и транзит внутри самого ЕС.
Но еще нельзя будет присваивать статус перевозчика ЕЭС любому юрлицу, в уставном фонде которого 25 и более процентов белорусского капитала. И для продолжения работы, компаниям с белорусским капиталом ничего не остается, кроме как уменьшать свою долю до установленной допустимой границы или же уходить с рынка.
Также все организации этой категории обяжут по первому требованию предоставлять в уполномоченные органы информацию о структуре собственности. Единственным послаблением является то, что правило не действует в отношении собственности граждан Беларуси, которые имеют, например, вид на жительство в одной из стран ЕС.
Регламент начнет действовать со 2 августа 2024-го.