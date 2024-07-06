ЕС расширил санкции против Беларуси на перемещение прицепов и ключевой экспорт

По решению ЕЭС запрещается использование зарегистрированных в Беларуси прицепов и полуприцепов, буксируемых тягачами, зарегистрированными в других странах. Так, регламентом вводятся ограничения по перемещению по территории стран Евросоюза прицепов и полуприцепов и по экспорту в Беларусь ключевых товаров, в том числе, технологий, оборудования и ряда услуг. Запрет затрагивает, таким образом, не только трансграничные перевозки в Беларусь, но и транспортную логистику и транзит внутри самого ЕС.