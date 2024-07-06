Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине

«Конфликт на Украине, продолжающийся уже третий год, некоторое время принял характер прокси-войны. Нынешняя стратегическая картина показывает широкое вооружение обеими сторонами, более агрессивное поведение. Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», — сказал Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.