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Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона», — говорится в поздравлении.

«Диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пригласил Масуда Пезешкиана в удобное для него время посетить Беларусь с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях. Глава белорусского государства также пожелал ему здоровья и успехов на ответственном государственном посту.

Лукашенко Александр