Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия.
«Повторяю, мы делаем все это для того, чтобы у нас была сильная экономика, справедливая система правосудия, отвечающая интересам граждан, и административный потенциал правительства для реализации всех программ. Мы, как и Румыния, как и другие страны, прошедшие тот же путь, будем пользоваться средствами, выделенными на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, и поэтому мы должны иметь возможность осваивать и инвестировать», — заявил Речан журналистам.
Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть препятствия в процессе вступления в блок ЕС после того, как Венгрия займет пост председателя, премьер-министр выразил уверенность, что это не повлияет на ход переговоров.
«Все страны-члены ЕС согласны с одной очень важной вещью: проект расширения Европы сделает ее более единой, более процветающей и более безопасной. В то же время важно понимать, что мы ведем эти переговоры с Европейской комиссией, которая имеет преемственность в организации переговорного процесса с Молдавией, и у нас есть необходимая поддержка», — пояснил премьер.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщал, что ЕС 25 июня официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.