Лукашенко пригласил нового президента Ирана в Беларусь

Лукашенко отметил, что результаты выборов подтверждают высокий авторитет Пезешкина в политике. Кроме того, они свидетельствуют о поддержке иранского населения курса на защиту национальных интересов, созданию перспектив для граждан и развитию сотрудничества с другими государствами региона.