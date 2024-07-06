Лукашенко пригласил нового президента Ирана в Беларусь

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, сообщила его пресс-служба в субботу.
"Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, — говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что результаты выборов подтверждают высокий авторитет Пезешкина в политике. Кроме того, они свидетельствуют о поддержке иранского населения курса на защиту национальных интересов, созданию перспектив для граждан и развитию сотрудничества с другими государствами региона.
Президент Беларуси убежден, что в ближайшем времени две страны смогут реализовать все ранее достигнутые договоренности, а партнерство республики и Ирана станет стратегическим.
Лукашенко пригласил своего иранского коллегу посетить Минск, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшее взаимодействие на различных площадках.
Внеочередные выборы в Иране.
Президентские выборы были проведены согласно конституции страны после смерти экс-президента Эбрахима Раиси. До вступления в должность нового президента возглавлял исполнительную власть в стране вице-президент Мохаммад Мохбер.
Первый тур прошел 28 июня. Было открыто более 58 тысяч избирательных участков, явка составила около 40%. Ни один кандидат такого количества голосов получить не смог.
Победу во втором туре одержал кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан, он набрал 16 384 403 голоса, а его соперник Саид Джалили — 13 538 179.