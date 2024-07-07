За выборами и ходом кампании в Приангарье начал следить Общественный штаб

На прошедшем заседании был согласован план работы на стадиях выдвижения и регистрации кандидатов, наблюдение за выделением эфирного времени, мониторинг законности агитации, голосования и подведением итогов.
Также участники штаба обсудили подготовку к голосованию и провели обзор кампаний, выделив самые проблемные.
Руководить штабом будет политолог Владислав Шиндяев.
Напомним, в единый день голосования, 8 сентября 2024 года, пройдут муниципальные выборы в 37 МО. Будет избрано 18 мэров, 32 главы, 40 дум. Запланировано 90 кампаний: 63 основные и 27 дополнительных или досрочных.