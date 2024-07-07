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За выборами и ходом кампании в Приангарье начал следить Общественный штаб

Общественный штаб по наблюдению за выборами при Общественной палате Иркутской области возобновил свою работу. Штаб будет следить за ходом избирательной кампании и самими выборами, намеченными на 8 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба штаба.

Источник: Штаб по наблюдению за выборами

На прошедшем заседании был согласован план работы на стадиях выдвижения и регистрации кандидатов, наблюдение за выделением эфирного времени, мониторинг законности агитации, голосования и подведением итогов.

Также участники штаба обсудили подготовку к голосованию и провели обзор кампаний, выделив самые проблемные.

Руководить штабом будет политолог Владислав Шиндяев.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября 2024 года, пройдут муниципальные выборы в 37 МО. Будет избрано 18 мэров, 32 главы, 40 дум. Запланировано 90 кампаний: 63 основные и 27 дополнительных или досрочных.