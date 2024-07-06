Флаг Беларуси торжественно подняли в секретариате ШОС в Пекине

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Церемония поднятия флага Беларуси прошла в субботу в секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, передает Sputnik.
Республика 4 июля в Астане на саммите ШОС стала десятым членом ШОС. С 2010 года она являлась партнером организации по диалогу, а в 2015-м получила статус наблюдателя. Решение о начале вступления Беларуси в состав организации было подписано на саммите ШОС в Самарканде в 2023-м.
Белорусский флаг у здания секретариата ШОС торжественно подняли генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и находящийся в настоящее время с официальным визитом в Пекине министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Сейчас ШОС объединяет в качестве членов 10 стран — Беларусь, Индию, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан и Таджикистан.
С ШОС на постоянной основе взаимодействуют два государства-наблюдателя — Монголия и Афганистан, а также 14 партнеров — Азербайджан, Бахрейн, Армения, Камбоджа, Египет, Кувейт, Катар, Мьянма, Мальдивы, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.