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Казахстан и Россия подписали Декларацию о вечной дружбе в этот день 26 лет назад

Документ, можно сказать, является ровесником молодой столицы Казахстана — Декларацию о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, подписали ровно 26 лет назад.

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Отмечающая свой 26 день рождения Декларация стала одним из «кирпичиков» прочного фундамента союзнических отношений между двумя государствами с самой протяженной сухопутной границей в мире.

Поскольку нет ни одного совместного заявления глав государств, в котором бы не упоминалась эта Декларация.

Казахстан и Россия, к слову, до сих пор проводят заседания по границе — поочередно в каждой из стран, и все встречи проходят в дружественной обстановке.

Не менее дружеские и партнерские отношения объединяют приграничные регионы Казахстана и России.

Правовая база взаимодействия между странами превышает 400 договоров и соглашений.

Таким образом, День столицы является не только праздником казахстанцев, но также праздником дружбы Казахстана и России.

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