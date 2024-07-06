Казахстан и Россия подписали Декларацию о вечной дружбе в этот день 26 лет назад

АСТАНА, 6 июл — Sputnik. Отмечающая свой 26 день рождения Декларация стала одним из «кирпичиков» прочного фундамента союзнических отношений между двумя государствами с самой протяженной сухопутной границей в мире.
Поскольку нет ни одного совместного заявления глав государств, в котором бы не упоминалась эта Декларация.
Казахстан и Россия, к слову, до сих пор проводят заседания по границе — поочередно в каждой из стран, и все встречи проходят в дружественной обстановке.
Не менее дружеские и партнерские отношения объединяют приграничные регионы Казахстана и России.
Правовая база взаимодействия между странами превышает 400 договоров и соглашений.
Таким образом, День столицы является не только праздником казахстанцев, но также праздником дружбы Казахстана и России.