«Вы отбираете у людей надежду на то, что власть слышит народ». Капарзо озвучил причины отклонения петиции о повышении соцпорога на электричество

«То есть я должен разрабатывать механизм реализации того, как вам повысить порог с двухсот киловатт хотя бы до пятисот? Я, обычный гражданин, должен рассказать институту изучения проблем законодательства и парламентских исследований, какие механизмы нужны для того, чтобы вам принять эту петицию», — удивился блогер.