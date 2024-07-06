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«Вы отбираете у людей надежду на то, что власть слышит народ». Капарзо озвучил причины отклонения петиции о повышении соцпорога на электричество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Блогер и общественный деятель Ислам Капарзо рассказал о реакции властей на его обращение и назвал причины отказа в петиции о повышение нижнего порога социального потребления электроэнергии с 200 до 500 киловатт, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что 1 июля Ислам Капарзо от имени узбекистанцев, недовольных социальной нормой на потребление электричества в размере 200 киловатт, запустил на портале коллективных обращений «Менинг фикрим» петицию с требованием повысить порог до 500 киловатт. По правилам портала петиция должна была стать доступна для голосования через две недели с момента ее подачи.

Но петицию Капарзо отклонили. Причиной отказа стало отсутствие конкретики о том, к какому компетентному госоргану адресовано прошение. Кроме того, в отказе говорится, что четкий механизм реализации предложения не определен.

Ислам отметил, что модератором портала является Институт изучения проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе.

«То есть я должен разрабатывать механизм реализации того, как вам повысить порог с двухсот киловатт хотя бы до пятисот? Я, обычный гражданин, должен рассказать институту изучения проблем законодательства и парламентских исследований, какие механизмы нужны для того, чтобы вам принять эту петицию», — удивился блогер.

Капарзо удивился и тому, что власти считают наличие кондиционера в домах жителей Узбекистана роскошью, поскольку при формировании списка для утверждения соцнормы он не был учтен.

«Как в нашем жарком климате можно не учитывать наличия кондиционера и затрат на него?», — спрашивает он, заметив, что люди, которые принимают столь важные решения, далеки от реальности, от того, как живут простые люди.

«Они живут в параллельной реальности», — заключил он в своем видеообращении.

Общественный деятель отметил, что сложившаяся ситуация является красноречивым показателем работы системы официальных обращений в Узбекистане. И подчеркнул: государству необходимо задуматься о доступности таких социальных базовых ресурсов, как электроэнергия, вода и тепло.

Ислам попросил подписчиков содействия в повторном размещении петиции на портале, который создан для того, чтобы граждане могли высказываться по волнующим их темам. Он также обратился к людям, небезразличным к данной проблеме, сформулировать свои предложения по решению вопроса соцнормы на электричество.

энергетика