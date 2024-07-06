Касым-Жомарт Токаев рассказал о «Большой языковой тюркской модели»

«По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе», — отметил глава государства.