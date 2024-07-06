Касым-Жомарт Токаев рассказал о «Большой языковой тюркской модели»

Одним из важных направлений сотрудничества тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал развитие коммуникаций. Он напомнил, что прокладывают волоконно-оптический кабель по дну Каспийского моря и этот проект повысит эффективность взаимодействия стран и создаст условия для социально-экономического роста региона. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба Акорды.
«Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба», — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель».
По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.
«По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе», — отметил глава государства.
Как подчеркнул президент Казахстана, необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.
«Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключение отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.