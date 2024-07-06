Минниханов — о Мостюкове: Ушел один из достойнейших сынов республики

«Сегодня от нас ушел один из достойнейших сынов нашей республики — Мостюков Ильдус Шайхульисламович, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из создателей единой государственной общевойсковой системы радиолокационного обнаружения “свой-чужой” для вооруженных сил Советского Союза», — написал он в своем телеграм-канале.