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Молдова готова обеспечить поставки электроэнергии на Украину

Официальный Кишинев готов поставлять электричество на Украину по формуле «электроэнергия в обмен на газ».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе сделали совместное заявление, в котором, в частности, утверждается, что РМ способна обеспечить поставки электроэнергии на Украину.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран пришли к выводу, что на территории РМ возможно разместить генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной — чтобы взамен экспортировать электричество в соседнюю страну.

«Для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», — заявили минстры.

Стороны также отметили первоочередное значение развития региональных электрических соединений и пообещали совместно работать над увеличением пропускной способности Транс-Балканского газового пути как части Вертикального газового коридора.

энергетика