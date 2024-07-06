Молдова готова обеспечить поставки электроэнергии на Украину

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе сделали совместное заявление, в котором, в частности, утверждается, что РМ способна обеспечить поставки электроэнергии на Украину.
Главы внешнеполитических ведомств трех стран пришли к выводу, что на территории РМ возможно разместить генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной — чтобы взамен экспортировать электричество в соседнюю страну.
«Для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», — заявили минстры.
Стороны также отметили первоочередное значение развития региональных электрических соединений и пообещали совместно работать над увеличением пропускной способности Транс-Балканского газового пути как части Вертикального газового коридора.