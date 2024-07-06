В Молдавии объяснили, почему ЕС «умирает»

Президент Молдавии Майя Санду стремится к интеграции в ЕС, который «умирает» из-за того, что ввязался в ненужную Брюсселю геополитическую игру. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.