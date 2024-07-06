В Молдавии объяснили, почему ЕС «умирает»

«Санду ведет Молдову в ЕС, обещая “светлое будущее” нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает», — подчеркнул он.
По словам Лунгу, такое положение Евросоюза сложилось ввиду того, что Брюссель ввязался в геополитическую игру, которая невыгодна региону.
В ЕС не думают о национальных интересах государств, добавил он.
До этого глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что народ Молдавии стал заложником красивых слов и пустых обещаний за четыре года стремления государства в Евросоюз.