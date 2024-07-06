Власти Молдавии планируют поддерживать партнерство с НАТО

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО.
«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО — военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс. Но это никак не мешает нам быть партнерами с Альянсом и сотрудничать, что и делалось на протяжении последних 30 лет», — заявил Попшой журналистам.
Он заверил, что НАТО всегда исходило и «впредь будет исходить из нейтралитета Молдавии, уважая его».
Отвечая на вопрос о подписанном соглашении о партнерстве с Евросоюзом в области безопасности, он отметил, что этот документ направлен на сотрудничество, но не предоставляет гарантии безопасности.
«Это партнерство направлено на повышение сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, повышение способности противостоять кибератакам и другим вызовам», — пояснил министр.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Ранее Санду заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.