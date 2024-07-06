Власти Молдавии планируют поддерживать партнерство с НАТО

«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО — военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс. Но это никак не мешает нам быть партнерами с Альянсом и сотрудничать, что и делалось на протяжении последних 30 лет», — заявил Попшой журналистам.