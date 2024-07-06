Токаев призвал полностью реализовать потенциал Транскаспийского маршрута

«Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона».