Токаев призвал полностью реализовать потенциал Транскаспийского маршрута

АЛМА-АТА, 6 июл — РИА Новости. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширив объем товарооборота и грузоперевозок, заявил в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона».
Глава государства добавил, что завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций, благодаря чему в прошлом году объем грузоперевозок по «Среднему коридору» вырос на 65%, или почти 3 миллиона тонн.
«Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау (в казахстанском секторе Каспийского моря — ред.) позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии», — отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай планируют к 2027 году нарастить грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до 10 миллионов тонн. Соответствующее межправительственное соглашение по развитию маршрута было ратифицировано парламентом Казахстана 29 мая.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, или «Средний коридор», пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.