Южноуральские эксперты рассказали, чего ждать от кандидатов на пост губернатора

«Без сомнения, никуда не уйдет и “зеленая” повестка — в Челябинской области она всегда будет популярной и т. д. На мой взгляд, важно не то, что “выносит на флаг” сейчас каждый из кандидатов, а то, что они обозначили реальные запросы населения, и отвечать по этим запросам придется всем претендентам, независимо от того, была ли эта проблема в программе каждого из них изначально».