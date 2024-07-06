Южноуральские эксперты рассказали, чего ждать от кандидатов на пост губернатора

В Челябинской области продолжается подготовка к выбора губернатора региона. В установленный облизибркомом срок подать документы на регистрацию успели пять человек: Алексей Текслер (ЕР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьёв («Зелёная альтернатива») и Ярослав Щербаков («Яблоко»).
Члены «Экспертного клуба Челябинской области» на прошедшем по итогам сдачи документов обсуждении рассказали, чего ждать жителям от программ участников губернаторской гонки.
В целом, набор тем, на которые будут упирать кандидаты понятен и достаточно логичен. Конечно, основной акцент программ будет делаться на те моменты, которые согласуются с идеологией партий, которые представляют кандидаты.
Стоит ожидать, что некоторые будут делать упор на миграционной тематике, ряд кандидатов поднимет тему социальной справедливости, а кто-то возьмёт на вооружение тему помощи участникам СВО и их семьям.
«Без сомнения, никуда не уйдет и “зеленая” повестка — в Челябинской области она всегда будет популярной
и т. д.На мой взгляд, важно не то, что “выносит на флаг” сейчас каждый из кандидатов, а то, что они обозначили реальные запросы населения, и отвечать по этим запросам придется всем претендентам, независимо от того, была ли эта проблема в программе каждого из них изначально».
И всё же, несмотря на предсказуемость партийных программ, наиболее чёткое представление южноуральцы (пока что) могут иметь о программе действующего губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
В этом смысле показательно выступление главы региона перед депутатами Законодательного собрания Южного Урала. Во время него были подведены не только итоги пятилетней работы правительства и губернатора, но и обозначены ключевые, стратегические векторы будущего развития региона.
Глубина же проработки губернаторской программы и её широкий охват говорят о том, что все остальные участники гонки, так или иначе, неизбежно будут дублировать предложения и инициативы Алексея Текслера.
«По программам остальных кандидатов такого четкого понимания нет. Понятно, что их программы могут быть сконструированы из федеральный партийной линии, но и на федеральном уровне нет ясности».
В этом контексте, пока что, Алексей Текслер выглядит как фаворит гонки. Тем не менее, в список кандидатов входят достаточно опытные и известные в регионе политики, которые смогут за счёт своей узнаваемости показать достаточно хороший результат.
Не стоит и списывать со счетов тот факт, что часть кандидатов дополняет предложенную действующим губернатором программу, попадаю в «запрос общества», что также может дать им дополнительные очки во время голосования.
«Как представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области жду спокойную кампанию без “черных” технологий и нарушений со стороны кандидатов оппозиционных партий, чтобы процесс был безопасным для избирателей и каждый голос был учтен», — делится ожиданиями от результатов кампании Александр Анисимов, заместитель председателя комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Челябинской области.