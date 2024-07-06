В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора

«Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики — это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь — у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на “зеленую энергетику”, — заявил Парликов журналистам.