В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны — это переход к возобновляемой энергии.
«Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики — это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь — у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на “зеленую энергетику”, — заявил Парликов журналистам.
По его словам, для других стран переход на «зеленую энергетику» подразумевает потерю рабочих мест в «добывающей промышленности», но Молдавии это не грозит.
«Мы заявили о намерении к 2030 году иметь 30 процентов возобновляемой энергии от общего объема потребления. Когда мы это заявили, у нас было 4 процента. Сейчас — более 10-ти. Я уверен, что мы выполним поставленную задачу», — добавил министр.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.