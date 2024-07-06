Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы

Рыженков на встрече напомнил, что одна из первых белорусских инициатив — это проведение Дня национальных культур стран — участниц ШОС на площадке фестиваля «Славянский базар в Витебске». В этой связи подтверждено приглашение в адрес генерального секретаря посетить данное мероприятие, оно было с благодарностью принято Чжан Мином. Дни национальных культур также впервые будут освещать журналисты стран ШОС, которые специально отправились в пресс-тур по Белоруссии.