Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и всего мирового сообщества, его слова передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В четверг было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск стал десятым участником этой организации. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
«В преддверии торжественной церемонии состоялась встреча министра с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Обсуждены вопросы начала работы Республики Беларусь в качестве полноправного члена организации, обозначены приоритеты нашей страны. Подтверждена позиция Беларуси активно продвигать на основе консенсуса новые инициативы, важные не только для стран-участниц, но и для всего мирового сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.
Рыженков на встрече напомнил, что одна из первых белорусских инициатив — это проведение Дня национальных культур стран — участниц ШОС на площадке фестиваля «Славянский базар в Витебске». В этой связи подтверждено приглашение в адрес генерального секретаря посетить данное мероприятие, оно было с благодарностью принято Чжан Мином. Дни национальных культур также впервые будут освещать журналисты стран ШОС, которые специально отправились в пресс-тур по Белоруссии.
Согласно сообщению, Чжан Мин подчеркнул полное единство стран ШОС в вопросе приема Белоруссии и выразил уверенность, что членство страны даст организации новую энергию.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.