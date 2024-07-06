Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

О том, что Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря 2025 году нерабочим, Котяков сообщил «Известиям» 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что ведомство постоянно получает сообщения не только от политических партий, но и от граждан с просьбой о переносе выходных и рабочих дней таким образом, чтобы 31 декабря всегда было нерабочим днем.