Литва требует до 10 июля вывезти из страны белорусские прицепы

Запрет на деятельность автотранспортных компаний по перевозке грузов по территории Европейского союза с прицепами, зарегистрированными в Беларуси, или полуприцепами, вступил в силу 1 июля.
Опубликован же документ в официальном журнале ЕС был в конце июня. Уточняется, что за такой короткий срок «бизнес не успел адаптироваться к требованиям, которые были введены».
В ведомстве пояснили, что в связи с этим все прицепы и полуприцепы, которые были зарегистрированы в Беларуси и используются тягачами, зарегистрированными в других странах, для перевозки товаров, должны вплоть до 10 июля покинуть территорию ЕС.