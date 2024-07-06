Литва требует до 10 июля вывезти из страны белорусские прицепы

В ведомстве пояснили, что в связи с этим все прицепы и полуприцепы, которые были зарегистрированы в Беларуси и используются тягачами, зарегистрированными в других странах, для перевозки товаров, должны вплоть до 10 июля покинуть территорию ЕС.