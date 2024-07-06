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Литва требует до 10 июля вывезти из страны белорусские прицепы

Зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы, в том числе буксируемые тягачами с регистрацией в других странах, должны покинуть территорию Литвы до 10 июля. Об этом заявили в литовской таможне.

Запрет на деятельность автотранспортных компаний по перевозке грузов по территории Европейского союза с прицепами, зарегистрированными в Беларуси, или полуприцепами, вступил в силу 1 июля.

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Опубликован же документ в официальном журнале ЕС был в конце июня. Уточняется, что за такой короткий срок «бизнес не успел адаптироваться к требованиям, которые были введены».

В ведомстве пояснили, что в связи с этим все прицепы и полуприцепы, которые были зарегистрированы в Беларуси и используются тягачами, зарегистрированными в других странах, для перевозки товаров, должны вплоть до 10 июля покинуть территорию ЕС.

санкции