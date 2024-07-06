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Алексей Беспрозванных признался, что Калининград уже стал для него местом, где хочется жить

Глава региона поздравил всех с Днем города.

Источник: телеграм-канал врио губернатора

С Днем города поздравил калининградцев врио губернатора Алексей Беспрозванных. Поздравление он опубликовал в своем телеграм-канале и поделился впечатлениями о нашем городе.

«Калининград стал для меня домом. Местом, где хочется жить и работать. Он отличается от всех городов, где я был. Молодой и одновременно с многовековой историей. Зеленый, красивый, дышащий морем город», — написал глава региона.

Также Алексей Беспрозванных высказался о горожанах.

«Люди открытые и трудолюбивые. Вижу, с каким теплом вы относитесь к нему», — написал врио губернатора, отметив, что Калининград процветает и так будет всегда.