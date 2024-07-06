Алексей Беспрозванных признался, что Калининград уже стал для него местом, где хочется жить

С Днем города поздравил калининградцев врио губернатора Алексей Беспрозванных. Поздравление он опубликовал в своем телеграм-канале и поделился впечатлениями о нашем городе.
«Калининград стал для меня домом. Местом, где хочется жить и работать. Он отличается от всех городов, где я был. Молодой и одновременно с многовековой историей. Зеленый, красивый, дышащий морем город», — написал глава региона.
Также Алексей Беспрозванных высказался о горожанах.
«Люди открытые и трудолюбивые. Вижу, с каким теплом вы относитесь к нему», — написал врио губернатора, отметив, что Калининград процветает и так будет всегда.