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Узбекистан предложил странам ОТГ создать Совет железнодорожных администраций с центром в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев 6 июля принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше. На нем президент выдвинул ряд инициатив. Среди них — создание Совета железнодорожных администраций с центром в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Также на саммите, на котором обсуждались создание устойчивого будущего через транспортную взаимосвязь и борьбу с климатическими изменениями, Шавкат Мирзиёев предложил поручить министрам торговли и транспорта разработать до следующего саммита комплекс мер по эффективному использованию международных маршрутов, цифровизации автоперевозок и созданию «зеленых» коридоров.

Он также инициировал создание Тюркского экологического совета со штаб-квартирой в Нукусе.

Обсуждая энергетику, президент сообщил, что Узбекистан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 40% к 2030 году. Совместно с Казахстаном Узбекистан работает над строительством гидроэлектростанций в Кыргызстане и предложил принять Концепцию «Тюркское движение к зеленой энергетике».

Мирзиёев также отметил вклад народов тюркского мира в цивилизационный прогресс и подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в развитии «экономики знаний», цифровых технологий, блокчейна, облачных технологий, квантовых вычислений и робототехники.

Он предложил создать в Узбекистане Научно-исследовательский центр развития человеческого капитала Организации тюркских государств, в следующем году провести Молодежную тюркскую олимпиаду по точным наукам и Всемирный конгресс тюркологов.

Глава государства также обратил внимание на ситуацию в секторе Газа, где в результате войны погибли около 40 тысяч человек, и призвал к немедленному прекращению насилия и началу мирного процесса. Он подчеркнул, что создание независимого государства Палестина является ключевым для стабильности и мира на Ближнем Востоке.

Касаясь Афганистана, президент отметил важность согласованных действий стран-участниц и заверил, что Узбекистан продолжит оказывать помощь афганскому народу. Он выразил уверенность, что возвращение замороженных финансовых активов Афганистана улучшит социальную ситуацию в стране.

По итогам саммита принята Карабахская декларация и ряд договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия.

Шавкат Мирзиеев