Узбекистан предложил странам ОТГ создать Совет железнодорожных администраций с центром в Ташкенте

Глава государства также обратил внимание на ситуацию в секторе Газа, где в результате войны погибли около 40 тысяч человек, и призвал к немедленному прекращению насилия и началу мирного процесса. Он подчеркнул, что создание независимого государства Палестина является ключевым для стабильности и мира на Ближнем Востоке.