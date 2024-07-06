Узбекистан предложил странам ОТГ создать Совет железнодорожных администраций с центром в Ташкенте

Также на саммите, на котором обсуждались создание устойчивого будущего через транспортную взаимосвязь и борьбу с климатическими изменениями, Шавкат Мирзиёев предложил поручить министрам торговли и транспорта разработать до следующего саммита комплекс мер по эффективному использованию международных маршрутов, цифровизации автоперевозок и созданию «зеленых» коридоров.
Он также инициировал создание Тюркского экологического совета со штаб-квартирой в Нукусе.
Мирзиёев также отметил вклад народов тюркского мира в цивилизационный прогресс и подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в развитии «экономики знаний», цифровых технологий, блокчейна, облачных технологий, квантовых вычислений и робототехники.
Он предложил создать в Узбекистане Научно-исследовательский центр развития человеческого капитала Организации тюркских государств, в следующем году провести Молодежную тюркскую олимпиаду по точным наукам и Всемирный конгресс тюркологов.
Глава государства также обратил внимание на ситуацию в секторе Газа, где в результате войны погибли около 40 тысяч человек, и призвал к немедленному прекращению насилия и началу мирного процесса. Он подчеркнул, что создание независимого государства Палестина является ключевым для стабильности и мира на Ближнем Востоке.
Касаясь Афганистана, президент отметил важность согласованных действий стран-участниц и заверил, что Узбекистан продолжит оказывать помощь афганскому народу. Он выразил уверенность, что возвращение замороженных финансовых активов Афганистана улучшит социальную ситуацию в стране.
По итогам саммита принята Карабахская декларация и ряд договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия.