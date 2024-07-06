Орбан рассказал, что предложил Путину по урегулированию на Украине

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что он не настроен оптимистично, потому что русские воспользуются этим против украинцев. Путин сказал, что украинцы воспользуются этим против русских. Я ответил — давай подумаем. Я понимаю твой аргумент, подумай об этом, — сказал Орбан. — Каждый день важен, <…> потому что умирают молодые люди, но по крайней мере подумай об этом, не откладывай в сторону. В следующий раз мы сможем продолжить [этот разговор]».