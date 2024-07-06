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Глава Самарской области Федорищев: «Будущее региона — за талантливой молодежью»

Врио губернатора Самарской области встретился с активной молодежью в Москве.

Источник: правительство Самарской области

В субботу, 6 июля, в Москве врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями молодежного совета при представительстве региона и ассоциации региональной молодежи.

— Объединив усилия, мы сможем сделать наш регион еще более привлекательным для молодых специалистов. Будущее Самарской области — за нашей талантливой молодежью, — сказал Федорищев.

На встрече собрались активные и инициативные парни и девушки с множеством идей. Они презентовали свои проекты и инициативы. Глава региона выразил готовность поддержать молодежь и вместе работать во благо Самарской области.

Также руководитель области отметил важность того, чтобы студенты, которые учатся в Москве и Санкт-Петербурге, возвращались в родной регион.