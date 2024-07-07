Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе

ТАШКЕНТ, 7 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа.
«Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса», — сказал Мирзиёев, текст выступления размещен на сайте узбекистанского президента.
Глава Узбекистана добавил, что последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, вызывают у него «глубокую скорбь».
«Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей», — отметил Мирзиёев.
Он добавил, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является «создание независимого и свободного государства Палестина».
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.