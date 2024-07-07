Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе

Президент Узбекистана призвал к немедленному началу мирного процесса в Газе.

ТАШКЕНТ, 7 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа.

«Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса», — сказал Мирзиёев, текст выступления размещен на сайте узбекистанского президента.

Глава Узбекистана добавил, что последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, вызывают у него «глубокую скорбь».

«Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей», — отметил Мирзиёев.

Он добавил, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является «создание независимого и свободного государства Палестина».

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Шавкат Мирзиеев