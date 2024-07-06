Фрегат «Адмирал Горшков» совершил деловой заход в Венесуэлу

«Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер «Академик Пашин». Визит российских моряков продлился пять дней, за это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты, сообщили во флоте.
Дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 17 мая. Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».