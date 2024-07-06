Бывший зам Шойгу опровергла информацию о своем отъезде во Францию

Шевцова занимала должность замминистра обороны с августа 2010 года. До этого она была замглавы Федеральной налоговой службы и советником министра обороны, когда оба ведомства возглавлял Анатолий Сердюков. В последнее время она курировала в Минобороны вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих. 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Шевцовой и еще троих замминистра обороны, которые работали вместе с бывшим главой ведомства Сергеем Шойгу. Последнего сняли с должности 14 мая и назначили секретарем Совета безопасности.