Стармер, Шольц и Макрон обсудили развитие отношений между странами

Как отметил новый глава британского кабмина, в ходе своего премьерства он намерен «вывести на новый уровень отношения» с Германией. По его словам, «существует возможность для углубления сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности», а также экономики. Стармер и Шольц также отметили «важность сохранения активной поддержки Украины в долгосрочной перспективе».