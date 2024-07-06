В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников

«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят “мы за немедленное прекращение огня” — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа», — сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»).