В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников

Однако, по его словам, государствам, которые планируют выступить посредниками, необходимо проделать серьезную работу.
«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят “мы за немедленное прекращение огня” — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа», — сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»).
2 июля в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед началом мирных переговоров. Господин Орбан позднее сказал, что украинскому президенту эта идея «не очень понравилась», поскольку Украина уже соглашалась на прекращение огня, но опыт был «неудачным». Вслед за этим Виктор Орбан прибыл в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский в конце июня допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». Он предположил, что вопросы территориальной целостности могут обсуждаться странами с разных континентов, после чего их последовательно одобрят Украина и Россия. Владимир Путин поддержал идею посредничества, но исключил возможность окончательного завершения конфликта с помощью третьих стран.