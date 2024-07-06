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Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно беречь национальную культуру и традиции, которые являются основой государственности.

Источник: © РИА Новости

«Главное, что мы сделали — возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории», — сказал Лукашенко в субботу на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области. Выступление президента показал в своём эфире телеканал «Беларусь 1».

По его словам, дети должны видеть, как взрослые бережно относятся к родной культуре, которая созидалась веками.

«Только так, возрождая и сохраняя традиции, можно сохранить свою идентичность, продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры — наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что сохранение белорусской и восточнославянской культуры важно в текущих условиях, когда мир меняется с бешеной скоростью, а в соцсетях создаётся альтернативная реальность. «Мы порой живём в этом интернете, оторвались от настоящей жизни», — заметил президент.

Лукашенко Александр