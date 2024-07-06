Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан

«Учитывая печальный исторический опыт, мы бы предпочли видение будущего, основанное на восстановлении интеграции и глобального сотрудничества. Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом», — приводит слова Орбана на саммите в Шуше агентство MTI.
По его словам, одним из последствий конфликта на Украине может стать разделение мира на блоки.
«В интересах Венгрии поддерживать открытые, мирные и динамичные экономические отношения со странами мира. Страны ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», — добавил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и «железного занавеса» между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
В городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ — Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.