Глава «Моссада» заявил, что ХАМАС должно принять план Байдена

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа 5 июля на встрече в Дохе заявил посредникам, что для продвижения к сделке по прекращению огня в секторе Газа радикальное движение ХАМАС должно прекратить вносить изменения и принять как есть выдвинутое президентом США Джо Байденом рамочное соглашение. Об этом сообщил портал Ynet.
5 июля канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава «Моссада» «вернулся из Дохи», где прошла «первая встреча с посредниками». Барнеа, по данным радиостанции Kan, проводил консультации в Катаре без сопровождавшей его ранее делегации. В канцелярии премьера указали, что «на следующей неделе [израильская] переговорная группа выедет для продолжения переговоров», отметив, что между сторонами «еще есть разногласия».
31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих, третий этап — это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.
Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что поддерживают предложение Байдена, и утверждали, что все препятствия на пути к заключению сделки чинят лишь представители ХАМАС. 3 июля канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила через посредников ответ ХАМАС, изучает это послание и готовит ответ. 4 июля движение ХАМАС проинформировало о проведении главой своего политбюро Исмаилом Ханией консультаций с Египтом, Катаром и Турцией о вариантах урегулирования ситуации в Газе. Египет и Катар являются посредниками на переговорах с Израилем.