Филиппины сообщили о прибытии «корабля-монстра» из Китая на спорный риф

Одна из точек напряжения среди многочисленных спорных морских территорий — Вторая отмель Томаса. Там 25 лет назад сел на мель старый военный корабль «Сьерра-Мадре» армии Филиппин. Теперь ржавый корабль стал фактически военной базой — Филиппины перевозят туда военнослужащих, провиант и средства для ремонта, пытаясь не дать кораблю развалиться, а Китай называет эксплуатацию объекта оккупацией применяет водометы против филиппинских кораблей и судов, приближающихся к нему.