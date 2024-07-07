ДНР готова привлечь белорусских строителей для восстановления республики

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. ДНР заинтересована развивать сотрудничество с Белоруссией, в том числе заинтересована в белорусских технологиях в сфере строительства жилья и инженерных объектов, сообщил сенатор Совета Федерации от ДНР Александр Волошин.
«В непростой геополитической ситуации мы в абсолютно разных сферах сотрудничества стараемся подставить друг другу плечо. Сегодня проводится огромная работа в экономике, промышленном секторе», — сказал сенатор телеканалу «Беларусь 1», говоря о сотрудничестве с Белоруссией.
По его словам, в настоящее время восстанавливаются нарушенные ранее цепочки сотрудничества. «Идет большая планомерная работа, когда по каждой отрасли, каждому ведомству, группе предприятий выстраиваются экономические, логистические связи. Многое сделано, но и многое еще предстоит сделать», — сказал Волошин.
Он подчеркнул, что Белоруссия открыта для сотрудничества по любому направлению. «Это бесценный ресурс для нашего региона», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что, хотя боевые действия еще продолжаются, идет системное и активное восстановление Донбасса, и Белоруссия могла бы быть полезна и в этой работе. «Мы приглашаем строителей из Беларуси, нам интересны ваши технологии по малоэтажному строительству, по очистке воды, инженерным сооружениям. Большое поле для работы», — подчеркнул Волошин.
Он поблагодарил белорусскую сторону за гуманитарную поддержку, в том числе за организацию оздоровления и реабилитации в Белоруссии детей Донбасса.
Сенатор рассказал, что в июле в Белоруссию приедет группа молодежи Донецка, которая расскажет о событиях на Донбассе своим сверстникам. «Зачастую ребята смотрят различные новости, в основной массе фейковые, и не могут разобраться, что происходит на Донбассе, кто кого бомбит. И если для молодежи Донецка это очевидно и понятно, они с этим живут каждый день, то в Минске у молодежи разные настроения… Не вся молодежь может разобраться… Группа молодежи Донецка будет приезжать в разные города, в том числе белорусские, чтобы на своем языке рассказать молодежи Беларуси, какие ошибки точно не стоит совершать и какие ужасы в реальности происходят там в регионе», — сказал он.