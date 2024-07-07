ДНР готова привлечь белорусских строителей для восстановления республики

Сенатор рассказал, что в июле в Белоруссию приедет группа молодежи Донецка, которая расскажет о событиях на Донбассе своим сверстникам. «Зачастую ребята смотрят различные новости, в основной массе фейковые, и не могут разобраться, что происходит на Донбассе, кто кого бомбит. И если для молодежи Донецка это очевидно и понятно, они с этим живут каждый день, то в Минске у молодежи разные настроения… Не вся молодежь может разобраться… Группа молодежи Донецка будет приезжать в разные города, в том числе белорусские, чтобы на своем языке рассказать молодежи Беларуси, какие ошибки точно не стоит совершать и какие ужасы в реальности происходят там в регионе», — сказал он.