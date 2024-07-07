Лукашенко обратился к россиянам и украинцам, сказав о белорусских деревнях

Глава республики напомнил, что деревня в Беларуси спасена. Он привел как пример постройку свыше 1500 агрогородков. Но если касательно них все определено, в том числе их размещение, то иначе дело обстоит с местами, где «остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей».