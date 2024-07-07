Лукашенко обратился к россиянам и украинцам, сказав о белорусских деревнях

Открывая гала-концерт республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») президент Беларуси озвучил предложение не только для белорусов, но и для «самых близких наших друзей из Украины и России». Лукашенко попросил следующее:
— Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах.
Глава республики напомнил, что деревня в Беларуси спасена. Он привел как пример постройку свыше 1500 агрогородков. Но если касательно них все определено, в том числе их размещение, то иначе дело обстоит с местами, где «остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей».
Лукашенко назвал эти уголки страны прекрасными местами.
— Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами! — добавил Лукашенко, обращаясь прежде всего к горожанам. Они могут обустроить там дачу.
Президент напомнил:
— В городе или возле города вы в лучшем случае получите всего шесть соток для этого дачного участка. А здесь 40 — 50.
Лукашенко посоветовал поторопиться с решением, поскольку из-за того, что Беларусь стала мирным уголком для россиян и украинцев: они покупают тут землю.
— Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле, — сказал Лукашенко.